River hace su debut frente al Urawa Red Diamonds en el Mundial de Clubes. Desde las 16, el Millonario se mide frente al equipo japonés por el Grupo E en el Estadio Lumen Field.

El equipo que dirige Marcelo Gallardo irá con lo mejor que tiene, salvo la baja del chileno Paulo Díaz que no dirá presente porque no llega al 100%.

El duelo frente al equipo japonés será en El Lumen Field de Seattle. Para este encuentro, el técnico millonario pondrá en cancha al equipo con el que terminó el semestre, pero el chileno Díaz no será titular y su lugar lo ocupará Germán Pezella.

El arco será defendido por Franco Armani, la defensa estará compuesta por Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta; Germán Pezzella y Marcos Acuña. En el mediocampo, el cinco será Enzo Pérez y a sus costados estarán el colombiano Kevin Castaño y Ignacio Fernández.

El ataque riverplatense estará conformado por Franco Mastantuono; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

La lesión del chileno

Paulo Díaz no estará presente en el debut de River en el Mundial de Clubes. El chileno no se recuperó al 100% de una sinovitis en sus rodillas y por eso seguirá en el once inicial Germán Pezzella.

La formación de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Franco Mastantuono, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Los datos del encuentro

Hora: 16.

TV: Telefe y D Sports.

Árbitro: Feliz Zwayer.

Estadio: Lumen Field Stadium, Seattle.