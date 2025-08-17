River recibe a Godoy Cruz este domingo a partir de las 18:30 horas. El Millonario viene de rescatar un empate en Paraguay y se enfrenta al Tomba, que actualmente está liderado dentro de la cancha por un sanjuanino, Mateo Mendoza, quien es el capital del equipo mendocino. Una de las importantes bajas para este encuentro es la salida de Franco Armani.

La decisión de que el “pulpo” Armani no ocupe el arco es una decisión táctica tomada por Marcelo Gallardo para que Jeremías Ledesma pueda sumar más minutos en el arco de River. Además, otro de los cambios más sorpresivos fue incluir en el once inicial al goleador de la reserva, Dadín, al que el “Muñeco” quiere hacerle sumar minutos en primera división debido a su gran potencial.

Formaciones

River: Ledesma, Bustos, Portillo, Rivero, Casco, Castaño, Galoppo, Fernández, Quintero, Driussi, Dadín. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz: Petroli, Arce, Mendoza, Escobar, Morán, Poggi, Abrego, Fernandez, Altamira, Auzmendi, Andino. DT: Walter Ribonetto.

Cómo vienen los equipos

El Tomba tuvo un convulsionado inicio en el segundo semestre. Después de tres empates al hilo (1-1 vs. Rosario Central, 0-0 vs. Sarmiento de Junín y 0-0 vs. Talleres de Córdoba) y una caída por 2-1 contra Gimnasia de La Plata en Mendoza, Santiago Solari dejó el cargo de director técnico y fue sustituido por Walter Ribonetto, quien debutó en la caída por 2-1 contra Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con este panorama, Godoy Cruz se ubica anteúltimo con tres puntos en la zona B del Clausura, mientras se marcha en el 26° lugar en la tabla anual.

El Millonario se mantiene invicto en el Torneo Clausura con dos victorias y mismos empates. Después de un arranque perfecto al imponerse por 3-1 sobre Platense y golear 4-0 a Instituto en Córdoba, el elenco de Marcelo Gallardo dejó dos pálidas actuaciones al empatar sin goles contra San Lorenzo en el Monumental y en su visita a Independiente en Avellaneda. Así las cosas, se ubica primero con ocho unidades y se mantiene en el segundo puesto en la tabla anual, con 39 puntos. Vale aclarar que, en caso de imponerse sobre Godoy Cruz, alcanzará a Rosario Central en la cima.