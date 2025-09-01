River recibió a San Martín de San Juan en el estadio Monumental este domingo 31 de agosto y se quedó con la victoria por 2-0. Con este triunfo, el equipo de Marcelo Gallardo mantuvo el primer puesto de la Zona B del Torneo Clausura 2025, sumando 15 puntos.

Santiago Lencina abrió el marcador para el Millonario, consolidando un rendimiento sólido en el primer tiempo. El segundo tanto confirmó la superioridad del local, que mostró un equipo en crecimiento y preparado para los próximos desafíos del campeonato.

El triunfo mantiene el foco del conjunto de Gallardo en los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Palmeiras de Brasil, su gran objetivo del año.

Por el lado de San Martín de San Juan, el panorama es distinto. Aunque cuenta con 8 puntos y se mantiene en zona de clasificación, el equipo dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli sigue último en la tabla de promedios y en la Anual con apenas 17 unidades. La situación obliga al Verdinegro a una reacción rápida para evitar el descenso, en un torneo muy parejo en la zona baja.