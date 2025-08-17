El encuentro arrancó con todo: Sebastián Driussi, de gran efectividad, adelantó a River apenas a los 3 minutos del primer tiempo y repitió con otro tanto al empezar el segundo tiempo. Por su parte, Giuliano Galoppo también celebró en dos ocasiones: anotó al minuto 19 del primer tiempo y se encargó del cuarto gol al minuto 50.

Godoy Cruz no se quedó atrás y respondió con coraje. Agustín Auzmendi convirtió dos goles: el primero apenas a los 8 minutos, y el segundo desde el punto penal a los 28 minutos del primer tiempo. A pesar de su esfuerzo, sus tantos no fueron suficientes para frenar el ritmo ofensivo del local.

River, que presentó mayoritariamente jugadores de recambio pensando en la revancha por la Copa Libertadores, logró mantener el liderazgo en la Zona A del Clausura. Sin embargo, el triunfo dejó sus señales de alarma en el Monumental: las lesiones de Fabricio Bustos y Juan Fernando Quintero encendieron las señales de preocupación para el cuerpo técnico.