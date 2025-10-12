Por la 12° fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, River recibe a Sarmiento de Junín en el Monumental. El partido comenzó con una lluvia débil que fue ascendiendo en intensidad. El frío y el agua son dos factores cruciales para el desarrollo del encuentro. En la previa del comienzo, se realizó un sentido minuto de silencio por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el DT de Boca que falleció a sus 69 años el pasado 8 de octubre. El Monumental no hizo silencio, más bien aplaudió durante todo el minuto a la trayectoria del jugador y DT fallecido.

Marcelo Gallardo tuvo una sorpresa en el once titular: colocó a Thiago Acosta dentro de los que arrancaban el partido. Acosta es un juvenil de 20 años que viene de romperla en la Reserva y utilizó el 37 para su debut. Los otros elegidos por el “Muñeco” son: Armani, Bustos, Martínez Quarta, Díaz, Casco, Fernández, Galoppo, Lencina, Colidio y Salas.

Por el otro lado, el once inicial de los dirigidos por Facundo Sava fueron: Acosta, Vigo, Orihuela, Insaurralde, Godoy, Contrera, Villalba, García, Arismendi, Morales y el “Oso” Pratto, un viejo conocido del millonario.

En desarrollo…