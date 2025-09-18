River Plate no tuvo la noche esperada en el Estadio Más Monumental y cayó 2-1 frente a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo fue sorprendido por el Verdao, que mostró solidez y contundencia en Buenos Aires.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Millonario: a los 5 minutos, un cabezazo de Gustavo Gómez abrió el marcador para los brasileños. Lejos de retroceder, Palmeiras siguió atacando y amplió la diferencia a través de Vitor Roque, quien definió con categoría ante la salida de Franco Armani para el 2-0 parcial.

En el complemento, River intentó reaccionar, pero le costó romper el orden defensivo del equipo de Abel Ferreira. Recién sobre el final del encuentro, Martínez Quarta logró descontar y encendió la ilusión de cara a la revancha.

Con este resultado, el Millonario quedó obligado a remontar la serie en San Pablo el próximo miércoles, cuando se definirá quién avanza a las semifinales del torneo continental.