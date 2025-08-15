River igualó 0-0 con Libertad en Paraguay en el choque de ida de los octavos de final de Copa Libertadores. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se trae un empate que puede serle muy beneficioso, siempre y cuando en la vuelta en el Monumental le saca provecho con una victoria y, por consiguiente, con la clasificación a cuartos.

