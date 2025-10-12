River Plate recibió a Sarmiento de Junín en su estadio con la misión de recuperarse en el Torneo Clausura, pero otra vez fue superado por su rival. El equipo no pudo imponer su juego y cayó por 1 a 0, profundizando su momento complicado en el certamen.

El único gol del partido llegó a los 29 minutos del primer tiempo, cuando Iván Morales aprovechó una floja respuesta del arquero Franco Armani para definir desde dentro del área. En esa etapa, el conjunto de Marcelo Gallardo buscó dominar la posesión, pero le faltó claridad para conectar jugadas de riesgo.

Durante el segundo tiempo, River intentó con poca contundencia y sufrió la presión del público, que manifestó su molestia con los jugadores al final del encuentro. Un tanto de Miguel Ángel Borja fue anulado en el cierre por una posición adelantada.

Este resultado deja al Millonario con una racha de cuatro derrotas consecutivas en el torneo local y complicaciones en su lucha por ingresar a la Copa Libertadores. Por su parte, Sarmiento sumó una victoria valiosa fuera de casa y trepó posiciones en la zona media.