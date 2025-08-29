El director de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, Martín “Pichu” Riveros, expresó su satisfacción por la realización del Congreso de Alto Rendimiento en San Juan, que contó con la participación del reconocido profesional Mario Di Santo. “Estamos muy contentos. Tenemos un profesional con gran trayectoria. Los profes se van a llevar algo para poder aplicar en los clubes y escuelas. Desde la Secretaría de Deportes apostamos a la capacitación para los profes, para aplicarlo al deporte”, destacó.

Riveros subrayó que la iniciativa busca acercar contenidos modernos y de calidad a los entrenadores locales. “En San Juan hay muy buenos profes, aunque un poco alejados de Buenos Aires. Apostamos fuerte a estar a la altura y que los profes de la provincia lo puedan vivenciar”, sostuvo.

El funcionario también se refirió a la problemática de la violencia en el deporte, un tema que preocupa a las autoridades. “Estamos pasando por esta mala racha en la violencia en el deporte, que muchas veces sale de los jugadores y también de los papás, que no entienden que los chicos tienen que ir a disfrutar”, explicó. Además, advirtió que estas situaciones se repiten con frecuencia en divisiones formativas: “Cuando son grandes, en cuarta o quinta división, hay violencia. Estamos trabajando y capacitando para que esto no pase”.

En ese sentido, señaló que se viene trabajando junto a psicólogos en el programa “Construyendo Valores” de Santiago de la Torre, que busca bajar los niveles de violencia. “Se ha bajado un poco, pero no es algo que se va a resolver en un mes. Siempre apuesto a que hay que cambiar la mentalidad. En el fútbol son tres puntos en juego, no es un mundial, es un torneo local”, concluyó Riveros.