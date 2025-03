Ya es oficial. Leandro “Pipi” Romagnoli fue presentado este jueves como nuevo técnico de San Martín de San Juan. En conferencia de prensa, el flamante DT se mostró contento de llegar a la provincia para ponerse el buzo de técnico del Verdinegro. Luego, en una rueda de prensa indicó que su primer objetivo es fortalecer su plantel para que el equipo se haga fuerte de local.

En una de las salas con las que cuenta el Hilario Sánchez, fue presentado el ídolo de San Lorenzo. El estratega de 44, sostuvo que una de los primeros objetivos a trabajar es mejorar al plantel en lo físico. “Si no estás bien en lo físico es muy difícil competir”. “Pipi” sostuvo: “Desde ahí hay que empezar a ver que el equipo tenga un poco más de juego y hacernos fuerte de local, que eso será importante"

Al ser consultados por sus objetivos como nuevo DT de San Martín, el técnico azulgrana, señaló que con su cuerpo técnico acordaron en ir paso a paso. En ese sentido, Romagnioli aseguró que el compromiso por los 32 avos de final de la Copa Argentina es por estos días "el partido", ya que "acá no tenes revancha".

El debut del "Pipi" en banco verdinegro se dará el miércoles 26 de marzo a las 17 contra Gimnasia de Jujuy.

El ídolo del Ciclón afirmó que se encontró con un plantel que tiene un mix entre futbolistas jóvenes y de experiencia, algo que de inmediato celebró. De todos modos, el "Pipi" fue cauto a la hora de seguir expresándose sobre sus dirigidos, indicando que para dar un diagnóstico más detallado espera al primer entrenamiento con los jugadores.

Romagnoli se aventuró a asegurar que el plantel cuenta con las expectativas renovadas, por lo que no se encuentra afectado por la salida de Antuña.

El flamante técnico verdinegro habló de un equipo competitivo y protagonista en la cancha, resaltando una vez más que buscará un equipo que se haga fuerte de local.

Romagnoli confesó que mantuvo una reunión con el ahora ex técnico, Raúl “Purruco” Antuña, quien le dio un pantallazo sobre el plantel con el que se encontrará y que este jueves conoció. El ex San Lorenzo por su parte lo felicitó por el ascenso y resaltó lo que logró el ídolo verdinegro en el banco del club de sus amores.

Por otro lado, el ahora oficial técnico del santo sanjuanino contó que habló con Gonzalo Prosperi para empaparse de lo que representar el club. El bonaerense también ex San Lorenzo, tuvo un paso por el Verdinegro que es muy bien recordado por el hincha. Es por ello, que no es extraño que Romagnoli se apoye en este integrante de su cuerpo técnico."Me habló muy bien de la gente que alienta mucho y nosotros necesitamos de eso, de ese aliento", expresó.

El DT verdinegro habló de su primer desafío en el club: "Mi desafío es dirigir un equipo grande como San Martín. En lo personal estoy contento, es algo que esperaba y mi primer desafío es tratar de levantar el equipo, que uno pueda ver el equipo que quiera en la competencia, por lo que es un lindo desafío".

Al ex futblista, que hizo una carrera desempeñándose como enganche, le consultaron sobre el “Pulpito” González, el 10 verdinegro, que es muy équido por el hincha por su juego y despliegue que le da al equipo. El ex 10 cuervo expresó: "Nosotros priorizamos mucho al jugador que se entrene de la mejor manera y que demuestre que quiere jugar y estar. No soy de cazarme con nadie, y el que mejor va a estar va a jugar. Si el 'Pulpito' está bien, obviamente que tiene muchas chances porque es un jugador que tiene mucha jerarquía, mucha calidad y le puede aportar mucho al equipo.

Romagnoli se despidió de la rueda de prensa pidiéndole a los hinchas verdinegros que apoyen este comienzo, esta nueva etapa.