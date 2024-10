San Lorenzo está pasando un momento completamente desastroso. La dirigencia deja mucho que desear y recibe una lluvia de insultos por parte de los hinchas constantemente. A esta verdadera crisis que atraviesan los cuervos, se le sumó la renuncia de su DT, nada más ni nada menos que su ídolo ‘Pipi’ Romagnoli.

El azulgrana está a tan sólo 8 puntos del descenso, teniendo las últimas 10 fechas del torneo por delante. En ese contexto, el destino le dio la increíble oportunidad a Fydriszewski de patear un penal sobre el final de un partido que estaba empatando 1 a 1 con el Tomba. Sumar de a 3 representaba una bocanada de aire fresco para el pueblo de Almagro. Sin embargo, el futbolista tomó la insólita decisión de picarla al medio, por lo que Petroli la atajó con facilidad y todo terminó en empate.

San Lorenzo quedó con 34 unidades, a 8 de Tigre que ostenta 26 puntos y sería el club que descendería directamente por Tabla Anual. No obstante, esa no fue la única consecuencia del mal momento que vive uno de los cinco grandes del fútbol argentino. La ejecución del penal fue la gota que rebalsó el vaso para Romagnoli que, a pesar del gran amor que siente por esos colores, decidió dar un paso al costado al sentir que la situación no daba para más.

De esta forma Marcelo Moretti y compañía, se encuentran con un equipo sin entrenador que sino repunta en las 10 finales que le quedan, tranquilamente podría disputar la Primera Nacional en el 2025.