Rugby: Florencia Lepez sueña con Bogotá y pide ayuda para viajar

La joven rugbier sanjuanina María Florencia Lepez Figueroa está a un paso de cumplir un sueño deportivo: representar a Argentina en el Torneo Internacional de Rugby de Bogotá 2025. Sin embargo, la preseleccionada necesita apoyo económico para costear el viaje y le hizo un llamado a la comunidad a través del móvil de Canal 13.

Florencia, próxima a cumplir 18 años y jugadora del equipo femenino del Jockey Club, fue preseleccionada para integrar la Selección Universitaria Nacional que disputará el torneo en Colombia. De concretarse su participación, sería la única representante de San Juan en este importante evento.

Recta final del sueño

La deportista, que juega al rugby desde hace cuatro años, superó una primera instancia de convocatoria en Córdoba y ahora tiene una cita clave en Misiones en octubre, donde se definirá la lista final de las 22 chicas que viajarán a Colombia en diciembre.

El viaje implica un costo que debe ser cubierto en dos cuotas: la primera con vencimiento este viernes y la segunda en noviembre. Por ello, la joven busca activamente sponsors y donaciones.

"Cada granito de arena para mí es un montón, por lo que con cualquier ayuda se puede", expresó Florencia, pidiendo la colaboración de la sociedad y empresas.

Florencia recordó su experiencia de jugar en equipos mixtos (llegando a competir en cancha de 15) como "más estimulante" para su superación en el deporte, lo que demuestra su dedicación y ambición.

¿Cómo Colaborar?

Para ayudar a Florencia a costear su participación en el Torneo Internacional de Rugby de Bogotá 2025 y alcanzar su meta deportiva, la comunidad puede realizar su aporte mediante:

Alias de Mercado Pago: florilepez (A nombre de María Florencia Lepez Figueroa)

Teléfono de contacto: 2646737742 (Para coordinar otras formas de ayuda o sponsors).