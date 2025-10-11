San Juan es la capital de las Bochas: llegaron 300 competidores de todo el país

La provincia se ha convertido en el epicentro nacional de las bochas al albergar el Campeonato Argentino, un evento que reúne a 300 competidores de 26 asociaciones de distintas provincias. El torneo, que se desarrolla en seis sedes, genera gran expectativa, tanto por el nivel de la competencia como por la recuperación de un espacio para un deporte con fuerte tradición.

Desde el Club Pacífico, una de las sedes, la organización destacó la trascendencia del evento. "Es un campeonato hermosísimo para jugarlo", comentó Carlos Moyano, socio del club y técnico de la Asociación Sanjuanina, quien a sus 70 años acumula cinco décadas de dedicación al deporte.

Un desafío de alto nivel

El campeonato se desarrolla en los clubes Pacífico, Sanjuaninos Juniors, Gimnasio, y las sedes de Pocito, Angaco y Caucete. Las jornadas de viernes y sábado están destinadas a la clasificación, mientras que la etapa decisiva, incluyendo octavos, cuartos, semis y la gran final, se concentrará en el club de Angaco, donde se espera una gran afluencia de público.

El nivel de competencia es alto, especialmente para los siete clubes sanjuaninos. Raúl Ríos, uno de los representantes locales, se mostró entusiasmado: "Contento por la gente que viene. Será un lujo jugar contra ellos porque son potencia. Estamos ansioso por la competencia".

Ríos reconoció la superioridad histórica de otros equipos, pero prometió dar pelea: "Ellos son más potencia que nosotros, pero vamos a dar batalla. Vamos a poner lo nuestro y veremos qué pasa. Estamos orgullosos de representar a San Juan". Más allá de la rivalidad, Ríos resaltó lo más valioso del deporte: "Lo hermoso que tienen las bochas son las amistades que te haces".

Arbitraje de nivel mundial y proyecciones

El prestigio del torneo se refuerza con la presencia de jueces de primer nivel, como Nolberto Ponce, oriundo de Orlando, Córdoba. Ponce, con vasta experiencia, dirigió incluso en el Mundial de Bochas de Turquía 2024.

El árbitro, que espera ansioso el reencuentro con sus pares, analizó a los favoritos: "Los jugadores más o menos nos conocemos todos... Hay jugadores muy destacados y más o menos sabemos cuáles son los candidatos. Córdoba, Santa Fe y San Juan por ser local serán los destacados en mi opinión", pronosticó.