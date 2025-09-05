El director de Alto Rendimiento, Martín “Pichu” Riveros, confirmó que más de 120 sanjuaninos entre deportistas y técnicos participarán de la primera edición de los Juegos de Alto Rendimiento, que se desarrollarán en diferentes sedes de Santa Fe.

Riveros explicó que la provincia tendrá una representación importante en esta competencia nacional, que marca el inicio del nuevo ciclo olímpico. “San Juan va a estar presente en los primeros juegos de alto rendimiento. Estamos muy confiados porque van a estar los mejores deportistas del país”, destacó.

Según detalló, las disciplinas estarán distribuidas en distintas sedes: en Rafaela se concentrará el ciclismo, en Santa Fe el triatlón y en Rosario el resto de los deportes. Además, subrayó que toda la logística de hospedaje, alimentación y organización de la delegación estará a cargo de la Secretaría de Deportes de San Juan.

“Es una semana muy intensa y una verdadera previa de los Juegos Odesur. Vamos a estar muy bien representados, incluso con chicos con discapacidad. Tenemos un número muy importante de participación, con entre 80 y 90 atletas, lo que nos ubica en un término medio, pero con una presencia sólida”, concluyó Riveros.