En Rosario, se están disputando los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025 (JADAR). Una delegación sanjuanina partió rumbo a conseguir victorias, medallas y sobre todo, una buena experiencia donde los chicos puedan aprender y competir sanamente. En este caso, la delegación de vóley tuvo un excelente rendimiento y logró llegar a la final del torneo, imponiéndose ante Buenos Aires este jueves en horas de la noche.

Su director técnico, Pablo Balmaceda, mencionó que “ganamos los dos primeros set, ya ajustados y perdimos el tercero. La liga bonaerense tiene un gran equipo y muy aguerrido. Volvimos al cuarto set dispuestos a dar el 101% y así fue. Pudimos sacar adelante el partido y estamos muy contentos”, expresó.

Por último dijo que “llegamos con un equipo joven que se está preparando para jugar los binacionales en noviembre y hay muchas expectativas. Los chicos sobrepasaron las expectativas, sobre todo porque es un muy buen grupo, son muy amigos entre ellos y ese es el plus que se ve desde dentro de la cancha, el compañerismo”, concluyó.