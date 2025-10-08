San Juan se convertirá en el epicentro del Judo nacional por un fin de semana. El Estadio Aldo Cantoni será la sede del Campeonato Nacional Clausura, que se disputará el 10, 11 y 12 de octubre, reuniendo a más de 1500 competidores provenientes de todas las provincias, desde Jujuy y Salta hasta Tierra del Fuego.

El evento contará con la participación de diversas categorías: infantiles, juveniles, adultos, y tendrá su punto cúlmine con las competencias de cinturones negros el sábado por la tarde.

El profesor Luis Meritello destacó al móvil de Canal 13 que hay un gran valor formativo de la disciplina. "Este deporte es inclusión", afirmó, y compartió un ejemplo reciente: "Hace poco le otorgamos el cinturón negro a un chico no vidente, que hizo todo lo que se le exige a un competidor para acceder a este cinturón".

Las jornadas de competencia serán extensas, desarrollándose de 8:30 a 21 horas, salvo el domingo, cuando finalizarán a las 16 horas. La entrada es libre y gratuita durante los tres días, buscando entusiasmar a la comunidad sanjuanina con las artes marciales.

Por su parte, el joven judoca local Alejandro Li dialogó con el móvil de Canal 13 sobre la preparación. Tanto él como sus compañeros se están preparando "de la mejor manera, con mucho esfuerzo, pero también con mucha diversión", contó.

Li, quien vivirá su primera experiencia competitiva en un Nacional, reconoció la exigencia: los entrenamientos "son largos, son complicados". Sin embargo, explicó que a los judocas estudiantes que llevan tiempo practicando, "cada ejercicio se les hace más fácil", gracias a la disciplina y la perseverancia.

Los combates se desarrollarán simultáneamente en cuatro áreas de competencia montadas dentro del Cantoni.