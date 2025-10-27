La provincia de San Juan se prepara para vivir una nueva fiesta del ciclismo de montaña con la tercera edición del Desafío Valle de la Luna, una competencia que se consolida como una de las más destacadas del calendario deportivo local. En el imponente escenario del Parque Provincial Ischigualasto, conocido mundialmente como el Valle de la Luna, ciclistas de distintos puntos del país participarán de esta experiencia única que une deporte y paisaje.

La gran novedad de esta edición 2025 será el formato SUNSET, con una largada programada al atardecer. A partir de las 18:00 comenzarán las categorías competitivas, Gravel y eléctrica, mientras que los promocionales lo harán desde las 18:30. El evento cerrará a las 22:00 con la ceremonia de premiación en el mismo predio natural.

El recorrido contará con dos distancias, de 35 y 65 kilómetros, adaptadas para distintos niveles de exigencia. Los ciclistas atravesarán caminos rurales, senderos y formaciones rocosas que hacen del circuito un desafío tanto físico como visualmente impactante. El perfil del trazado permitirá disfrutar de tramos de velocidad y sectores ideales para la contemplación del entorno.

En esta edición también se reafirmará el carácter inclusivo del evento, con categorías por edad y tipo de bicicleta (MTB, Gravel y E-Bike), además de la participación de ciclistas adaptados en modalidades tándem y handbike.

Las acreditaciones y la expo previa se desarrollarán el viernes 31 de octubre, de 10 a 20 horas, en el Salón Cultura de San Agustín de Valle Fértil, frente a la plaza principal. Desde allí, los participantes comenzarán a palpitar una competencia que promete combinar la adrenalina del mountain bike con la magia del paisaje sanjuanino al caer el sol.