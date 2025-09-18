El gobernador Marcelo Orrego hizo un anunció histórico. Esto se debe a que confirmó que San Juan será anfitriona en 2026 de los Ironman 70.3, 5150 y Full. De este modo se convierte en la única ciudad del mundo en recibir las tres distancias oficiales de la prestigiosa franquicia internacional. Creen que estos eventos ayudarán a fomentar el turismo, ya que estiman que podrían participar más de 10 mil personas.

La presentación oficial se realizó en la Casa de San Juan en Buenos Aires, donde Orrego destacó que la confirmación de estos eventos “consolida a la provincia como la capital mundial del triatlón”.

La realización de las tres competencias no solo significa un reconocimiento internacional para San Juan, sino también una oportunidad estratégica para el turismo. Según se explicó, el calendario permitirá atraer visitantes extranjeros en varias semanas del año, particularmente en momentos de temporada baja, lo que impactará de manera positiva en la economía local.

En este marco, Orrego señaló: “Recibir este calendario es una oportunidad para mostrar a San Juan en sus distintas facetas como la deportiva, que es una verdadera política de Estado, pero también es mostrarle al mundo nuestros recursos naturales, nuestra gastronomía, nuestra idiosincrasia y, en definitiva, la identidad de cada uno de los sanjuaninos”.

En tanto, el gerente de IronMan Argentina, Ruben Sciutto, agradeció las labores del Gobierno provincial, destacó que se trata de una combinación de eventos histórica en el mundo, y confirmó que ya hay inscriptos extranjeros. De esta manera estiman que habrán más de 10 mil competidores en San Juan.

Durante 2026, la provincia será escenario de las tres distancias oficiales de la franquicia Ironman: Ironman 5150 (distancia olímpica), Ironman 70.3 (medio Ironman) y el esperado regreso del Ironman Full (140.6), la prueba reina del triatlón.

Con este logro, la provincia se posiciona junto a Brasil y Valdivia (Chile) como las únicas tres ciudades sudamericanas que cuentan con la competencia máxima del triatlón internacional.

El calendario ya tiene fechas confirmadas: el Ironman 70.3 se correrá el 29 de marzo, el Ironman 5150 el 30 de octubre, y el Ironman Full el 1 de noviembre. Todas las pruebas se disputarán en temporada baja, lo que abre una oportunidad única para atraer turismo internacional en distintas etapas del año.

El impacto turístico de estas competencias es contundente. En la última edición del Ironman 70.3 en San Juan, el 35% de los participantes fueron visitantes de otras provincias y países, y la ocupación hotelera llegó al 65%. Con la incorporación del Ironman Full, se espera potenciar aún más la llegada de turistas, generando un efecto directo en la economía local, la promoción turística y el desarrollo deportivo.

La magnitud del evento se verá reflejada también en la Expo Ironman, que funcionará como punto de encuentro para marcas, empresas y sponsors nacionales e internacionales, generando oportunidades de networking y negocios vinculados al crecimiento del triatlón.

Origen del Ironman

La historia del Ironman comenzó en Hawái en 1978, cuando un grupo de militares discutía cuál era la competencia más dura: una natación en aguas abiertas de 3.800 metros, una carrera de ciclismo de 180 kilómetros alrededor de la isla, o una maratón de 42 kilómetros y 120 metros.

Para zanjar la disputa, decidieron unir las tres pruebas en una sola. Así nació el Ironman, la competencia que con el tiempo se transformó en el emblema del triatlón a nivel mundial, reconocida por su nivel de exigencia física y mental.

Con el paso de los años, la franquicia fue expandiéndose y sumó otras modalidades, como la distancia olímpica (5150) y el Ironman 70.3, que representa la mitad del recorrido original. También se incorporaron pruebas sprint, más cortas y accesibles, que permiten a nuevos atletas iniciarse en el deporte.