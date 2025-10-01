San Juan se prepara para recibir a 150 jugadores en el Torneo Nacional Senior de Tenis, que se disputará desde el 1 al 5 de octubre en el Club Banco Hispano y en el Lawn Tenis. El evento tendrá entrada libre y gratuita y se extenderá hasta el fin de semana.

Juan Fernández, organizador y jugador, adelantó: “Llevamos varios años consecutivos en los que la Asociación Argentina de Tenis nos da una fecha del circuito nacional sénior grado 1. Esto significa que reparte varios puntos para el ranking nacional, que es muy competitivo”.

El torneo incluirá divisiones desde la categoría previa de 19 a 29 años hasta mayores de 75 en caballeros y hasta mayores de 60 en damas. “En esta oportunidad hay alrededor de 150 participantes, unos 30 sanjuaninos. El resto llegará de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, Catamarca y Santa Fe”, detalló Fernández.

El nivel promete ser alto, ya que muchos de los jugadores buscarán sumar puntos para clasificar a equipos mundialistas. “Este año tuve la suerte de ser parte del equipo +50 de Argentina que participó en el Mundial de Lisboa, donde obtuvimos la medalla de bronce. Ahora el objetivo es clasificar al Mundial de Roma 2026”, agregó el sanjuanino, actual número dos de su categoría.

Además de la competencia, la organización busca promover la disciplina en la provincia. “El tenis tiene la ventaja de que puede jugarse hasta avanzada edad. La pasión está intacta y muchos nos preparamos casi como si fuera alto rendimiento”, afirmó Fernández.

Los partidos se disputarán en jornadas extensas, desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas, con acceso libre para el público que podrá acercarse a los clubes, disfrutar de las cantinas y observar tenis de gran nivel.