San Juan ya palpita la Maratón Internacional que tendrá más 3 mil corredores de afuera

En la sala de prensa “Dante Pantuso” del Estadio Aldo Cantoni se realizó la presentación oficial de la 9º edición de la Maratón de San Juan, que este año contará con la participación récord de más de 4500 corredores. La cita será el domingo 27 de julio, con largadas en distintos puntos estratégicos de la provincia y una nueva categoría para los más chicos, que se suman a la fiesta del running.

Encabezaron la conferencia el secretario de Deportes, Pablo Tabachnick; el director de Eventos y Prensa, Louis Laraignee; el asesor deportivo, Gonzalo Tellechea; el organizador de la competencia, Mauro Ayesa; y la atleta estadounidense Sarah Kristin Garthe.

La jornada inició con la proyección de un video institucional que recorrió los momentos más emblemáticos de ediciones anteriores. Luego fue el turno de las palabras de los protagonistas, que coincidieron en destacar el crecimiento constante de la competencia y el impacto que genera en lo deportivo, turístico y económico para la provincia.

Mauro Ayesa, referente de Adventure Pro y responsable de la organización, brindó detalles de la logística y valoró el salto de calidad de esta edición. “Este año, la verdad, tenemos más de 1500 corredores más que el año pasado. Es un desafío bastante grande para nosotros como organización”, sostuvo.

Ayesa explicó que el evento se inicia formalmente con la Expo, que se desarrollará el viernes y sábado en el Centro Cultural Conte Grand, con presencia de expositores locales y de otras provincias, entrega de kits y charlas con disertantes destacados. “El sábado, a las 15 horas, habrá charlas abiertas y gratuitas para todo público”, añadió.

Respecto a las distancias, detalló que los 42K largarán desde Punta Negra a las 8:30, mientras que las pruebas de 21K, 10K y 5K comenzarán a las 9 desde distintos puntos (Camping de Rivadavia, zona de El Almendro y Mostaza, respectivamente).

La gran novedad será la categoría KIDS, dirigida a niñas y niños de 2 a 13 años, que correrán en los alrededores del Teatro del Bicentenario, donde también será la llegada de todas las distancias. “Estamos muy contentos de sumar a los más chicos. Queremos que todos sean parte”, enfatizó.

Una de las voces más esperadas fue la de Sarah Kristin Garthe, atleta estadounidense que ya se volvió una habitué del evento y volvió a elogiar a la provincia. “Es la cuarta vez que vengo a esta ciudad y la tercera vez que corro esta maratón. Vine aquí porque quería correr una buena carrera y no me decepcionó: me encantó, me fascinó”, dijo emocionada.

Sin embargo, lo que más destacó fue el calor humano de los sanjuaninos: “Lo mejor de San Juan, aparte del paisaje y la gastronomía, es la calidad humana. Por eso sigo volviendo, porque me siento a gusto. Esto ya es como una tradición”.

El secretario de Deportes, Pablo Tabachnick, cerró el acto destacando la relevancia de esta prueba para el deporte provincial y agradeciendo a todos los que la hacen posibles. “Gracias, Mauro, por seguir apostando con tus productos deportivos acá en San Juan. Le hace muy bien al turismo, al deporte y al circuito económico que eso conlleva”, afirmó.

También tuvo palabras especiales para Sarah, quien lucía una remera con la frase “Yo amo San Juan”: “Eso representa muchísimo para nosotros. Expresaste exactamente lo que todos los que vivimos en el mundo deportivo queremos que San Juan represente: una gran oportunidad para hacer deporte, hacer amigos y superarse”.

Por último, anticipó lo que se viene: “Hoy tenemos casi 4.500 corredores y el año próximo, que se cumple la décima edición, trataremos de festejarlo con muchos más. Vamos a ponernos la meta de alcanzar los 6.000 inscriptos”.