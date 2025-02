San Lorenzo y River igualaron 0-0 en un partido disputado este domingo por la tercera fecha del Torneo Apertura 2025. En un encuentro con pocas emociones, ambos equipos tuvieron una oportunidad clara para quedarse con la victoria, pero el travesaño se convirtió en protagonista.

El partido comenzó con un San Lorenzo más decidido en ataque. A los pocos minutos, el equipo local logró convertir, pero la jugada fue invalidada correctamente por posición adelantada. Tras un rebote largo de Franco Armani, Malcom Braida envió un centro que terminó en la red luego de un desvío en Enzo Pérez. Sin embargo, la tecnología confirmó la posición ilícita del jugador del Ciclón.

Con el correr de los minutos, River logró equilibrar el juego y tuvo su mejor oportunidad en un cabezazo de Paulo Díaz que impactó en el travesaño. En el rebote, Lucas Martínez Quarta no logró definir con precisión, mientras que Miguel Borja también estuvo cerca, pero se encontró con una gran respuesta del arquero Orlando Gill.

El complemento comenzó con un San Lorenzo nuevamente agresivo, que generó una ocasión clara a través de Braida, cuyo remate también se estrelló en el travesaño. River no lograba imponerse y Marcelo Gallardo decidió realizar tres cambios en simultáneo, modificando el esquema táctico y retornando a la línea de cuatro defensores. Sin embargo, las variantes no surtieron efecto y el Millonario cerró una segunda mitad discreta.

Con este empate, San Lorenzo cortó su racha de victorias pero mantuvo su invicto en el torneo. River, en tanto, sumó su segundo empate en tres fechas y aún no logra afianzarse en el certamen.

En la próxima jornada, el equipo de Boedo visitará a Vélez, mientras que el Millonario disputará otro clásico cuando reciba a Independiente en el Monumental.