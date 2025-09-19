San Martín cae por 2-1 ante Vélez y sueña con darlo vuelta

San Martín recibe a Vélez en el Hilario Sánchez desde las 19:15 por la fecha 9º de la Zona B del Torneo Clausura. El Verdinegro buscará un triunfo para que los tres puntos queden en casa y, así comenzar a encaminar el milagro de la permanencia en Primera.

El gol de Lanzini:

El gol de Godoy

El descuento de Maestro Puch

El encuentro contará con el arbitraje de Fernando Espinoza. El equipo sanjuanino arrancará el partido junto a Aldosivi en la tabla de Promedios y de la Tabla Anual. En la primera está empatado en puntajes con el equipo marplatense, mientras que en la anual si bien también tiene la misma cantidad de puntos que el Tiburón, está a solo uno de Talleres, por lo que una victoria pondría presión a todo este lote de equipos preocupados por salvarse.

Hay que recordar que en ambas tablas el último pierde la categoría. Como en el arranque de esta 9º fecha, en ambas el conjunto marplatense figura en la última ubicación, por la Anual, el que estaría perdiendo la categoría sería el club sanjuanino, por lo que la lucha sería con el equipo cordobés.

El técnico verdinegro confiará en Matías Borgogno para hacerse cargo del arco; en el fondo estarán Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; los que se harán cargo del mediocampo serán Nicolás Watson, Diego González y Sebastián González; mientras que en la delantera estarán Santiago Salle; Marco Iacobellis e Ignacio Maestro Puch.