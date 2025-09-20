A San Martín solo le servía ganar y eso no ocurrió. Los dirigidos por Leandro Romagnioli cayeron ante Vélez por 2-1 en el Hilario Sánchez y se complicó aún más en la lucha con el descenso.

En la previa de este encuentro por la Fecha 9º de la zona B del Torneo Clausura, el Verdinegro llegaba con grandes esperanzas en caso de ganar. Un triunfo en casa, además de obligatorio en estas circunstancias, significaba poner presión a Aldosivi, Sarmiento y Talleres. Finalmente, fue derrota a domicilio.

El primer tiempo el equipo sanjuanino salió con ganas de llevar hacia su arco al Fortín, pero no pudo concretar situaciones claras de gol. A los 10' llegó la apertura del marcador para fastidio y desilusión de los miles de hinchas. Manuel Lanzini entró solo al área y con un potente disparo convirtió.

El primer tiempo se terminó con un local intentando crear peligro y la visita con pequeños lapsos de buen fútbol. En el arranque del complemento, al minuto, Vélez hilvanó una linda jugada que terminó con un pase de Lanzini (figura del encuentro) para el pibe Dylan Godoy.

La ilusión verdinegra llegó minutos después. A los 59', Ignacio Maestro Puch cabeceó en un saque de esquina y marcó el descuento. 2-1 y miles de ilusiones se encendían.

Sin embargo, lo que restó del encuentro fue un San Martín llegando con relativo peligro al arco rival y un Vélez intentando jugar lo más lejos posible de su arquero.

Para colmo de males, el final del partido se “embarulló” con la polémica expulsión de Aaron Quiros, a instancias del VAR. Esta situación enfrió el clima y el Verdinegro recibió un duro golpe en su sueño de continuar en Primera División.