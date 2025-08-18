Talleres y San Martín de San Juan protagonizarán un duelo clave este lunes desde las 21.00 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El encuentro será dirigido por Nazareno Arasa, con Facundo Tello en el VAR, y televisado en vivo por TNT Sports.

El conjunto cordobés, dirigido por Carlos Tevez, atraviesa un arranque irregular. Talleres necesita sumar de a tres tras dos fechas sin victorias, luego de caer ante Lanús y empatar con Godoy Cruz. La T ganó solo un partido en lo que va del torneo (ante Independiente) y quiere su primer triunfo de local para salir del fondo de la tabla anual.

Por su parte, San Martín se encuentra en una situación crítica. El equipo de Leandro “Pipi” Romagnoli está último en la tabla de promedios y acumula apenas cuatro puntos en cuatro jornadas. El Santo viene de caer 1-0 frente a Sarmiento en San Juan y necesita sumar con urgencia para sostener sus chances de permanencia en la máxima categoría.

Talleres vs. San Martín (SJ): datos del partido

Hora: 21.00

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Facundo Tello

TV en vivo: TNT Sports

El choque en Córdoba será determinante tanto para las aspiraciones de Talleres en busca de playoffs como para la permanencia de San Martín en Primera División.