Talleres y San Martín de San Juan no lograron abrir el marcador en un partido correspondiente a la Zona A del certamen, y el 0-0 mantiene a ambos clubes en la zona de descenso. El equipo de Carlos Tevez generó las mejores oportunidades, pero la falta de efectividad y definición le impidió sumar de a tres.

Con este resultado, Talleres permanece igualado en puntos con Aldosivi en la Tabla Anual, lo que genera preocupación en la dirigencia y entre los hinchas, que manifestaron su frustración al finalizar el partido con silbidos e insultos.

Por su parte, San Martín de San Juan sigue último en la tabla de promedios, sin poder escapar de la pelea por la permanencia. La igualdad frente a Talleres tampoco le permite mejorar su delicada posición.

A falta de once jornadas para el final de la temporada, ambos equipos deberán replantear su rendimiento y buscar resultados positivos para evitar descender de categoría, ya que cada punto será clave en esta recta final del Torneo Clausura.

San Martín recibirá a Gimnasia de la Plata en condición de local por la fecha seis del Torneo Clausura. Será el próximo sábado a las 20 horas.