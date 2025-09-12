La octava fecha de la Liga Profesional comenzó este jueves con un duelo de próceres en Córdoba: Belgrano recibió a San Martín de San Juan en el Gigante de Alberdi. El encuentro terminó 0-0, en un partido con pocas emociones y con la pelota más tiempo en el aire que en el césped.

El Verdinegro, que atraviesa un panorama complicado en la tabla de los promedios, pudo rescatar un punto fuera de casa. La más clara del encuentro fue para San Martín, cuando el “Pulpito” González conectó de cabeza un centro de Iacobellis, pero la pelota se estrelló en el palo. El equipo de Leandro Romagnoli priorizó la solidez defensiva antes que la generación de juego y las pocas ocasiones que tuvo no las pudo concretar.

Belgrano, por su parte, no logró imponer condiciones pese al aliento constante de su público. El Pirata generó algunas situaciones, aunque fueron invalidadas por posición adelantada. Con la mente puesta en los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Newell’s, programado para el 17 de septiembre, el conjunto cordobés no pudo aprovechar la localía.

Para San Martín, el empate tiene valor en su pelea por la permanencia, aunque deberá hacerlo valer el próximo encuentro en San Juan frente a Vélez en el estadio Hilario Sánchez. Además, el equipo sanjuanino seguirá de cerca lo que ocurra el sábado 13 con el duelo entre Aldosivi y Sarmiento de Junín, rivales directos en la tabla de los descensos.