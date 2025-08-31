San Martín de San Juan ya juega frente a River en el Estadio Monumental, en un partido correspondiente al Torneo Clausura. El encuentro comenzó a las 19:20 y tiene como gran desafío para el Verdinegro intentar sumar en una cancha donde solo ganó una vez en su historia.

El equipo dirigido por Leandro Romagnoli atraviesa una situación complicada en la tabla de promedios, pero llega con un presente más alentador que en el Apertura. La victoria ante Gimnasia en La Plata le dio impulso y lo mantiene en zona de clasificación a octavos de final, por lo que esta visita a River se presenta como una prueba exigente pero motivadora.

El once inicial de San Martín está conformado por Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Pablo García, Nicolás Watson, Sebastián González, Sebastián Jaurena; Ignacio Maestro Puch y Horacio Tijanovich.

Por su parte, River salió con Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre y Maxi Salas.

El árbitro del encuentro es Darío Herrera, acompañado por Juan Mamani y Agustín Méndez como asistentes. Germán Delfino está a cargo del VAR y Mariana De Almeida del AVAR.