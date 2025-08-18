San Martín de San Juan afrontará esta noche un compromiso clave frente a Talleres de Córdoba por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes y será arbitrado por Nazareno Arasa. El Verdinegro llega a este partido con la urgencia de sumar puntos tras la derrota ante Sarmiento y con la presión de escapar de la zona baja en la tabla de promedios.

El director técnico Leandro “Pipi” Romagnoli dio a conocer la lista de jugadores convocados para este compromiso. Entre los arqueros figuran Borgogno y Velazco, mientras que en la defensa y el mediocampo aparecen nombres como Orihuela, Molina, Recalde, Cáceres, Salle, Portillo, Marchio, Diarte, Watson, González, Jaurena, Escalante y Cavallaro. En el ataque fueron citados García, Fernández, Maestro Puch, Anselmo, Iacobellis, Toloza, Tijanovich y Menéndez, completando una nómina amplia y con variantes en todas las líneas.

San Martín ocupa actualmente el 12° lugar de la Zona B, con un promedio de un gol por partido y a cuatro puntos de la cima, mientras que Talleres se encuentra en la 13° posición, también a cuatro unidades del líder, aunque con un promedio menor de 0,75 goles por encuentro. Ambos equipos necesitan sumar para no perder terreno y, sobre todo, para escapar de la amenaza del descenso, que hoy los mantiene en una situación comprometida.

El encuentro tendrá un condimento especial para los hinchas sanjuaninos, ya que Rubén Botta, nacido en San Juan y actual figura de Talleres, será rival del equipo de su provincia. El cruce, cargado de simbolismo y tensión deportiva, promete ser una verdadera final anticipada para ambos equipos, que se juegan más que tres puntos en su lucha por permanecer en la máxima categoría.