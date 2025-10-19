El Verdinegro buscará extender su buen momento cuando enfrente a Independiente de Avellaneda ante su público. El equipo sanjuanino llega motivado luego de la victoria frente a San Lorenzo y confía en aprovechar el impulso anímico para sumar nuevamente de a tres en su casa.

Independiente tuvo la gran oportunidad de abrir el marcador ante San Martín de San Juan a los cinco minutos del primer tiempo, pero el arquero Juan Pablo Borbogno se lució y evitó el gol.

El árbitro Andrés Merlos sancionó penal para el Rojo tras una falta sobre Pablo Galdames, quien había anticipado dentro del área y fue derribado. El propio mediocampista chileno se hizo cargo de la ejecución, pero su disparo cruzado fue adivinado por Borbogno, que se estiró hacia su izquierda y logró desviar la pelota con una notable reacción del brazo.

A los 17 del segundo tiempo, el santo sanjuanino marco un gol de la mano Tomas Lujan Fernández.

Mirá el gol



A los 40 minutos del segundo tiempo, independiente lo empató con un gol de Godoy. Sin embargo, el Var habló y el arbitro determinó que estaba fuera de juego, por lo que la anotación del Rojo fue anulada.

Finalmente sumaron 8 minutos extras pero el equipo sanjuanino mantuvo el marcador a su favor y logró ganar. Una victoria que era necesaria y deja a Aldosivi en el fondo de la tabla.