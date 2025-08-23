San Martín logró su objetivo y le ganó a Gimnasia de La Plata en Concepción

San Martín de San Juan ya enfrenta a Gimnasia de La Plata este sábado, en el estadio Hilario Sánchez, por la quinta jornada del Torneo Clausura. El Verdinegro necesita sumar de a tres para mejorar su situación tanto en la tabla anual como en la de promedios, donde se encuentra en los últimos puestos.

Por la sexta fecha del torneo, San Martín le gana 1 a 0 a Gimnasia. El tanto fue ejecutado en el segundo tiempo por Iacobellis de penal tras una mano del Lobo y su pertinente revisión en el var.

San Martín viene de rescatar un punto en su visita a Talleres en Córdoba, con una actuación destacada de Matías Borgogno. Tras el empate, el arquero declaró: “El punto sirve muchísimo. Después de una semana difícil, necesitábamos sumar”.

Por su parte, Gimnasia venía de acumular tres partidos invicto, pero en la última jornada cayó 2-1 ante Lan��s en El Bosque. La buena noticia para el cuerpo técnico es que Pedro Silva Torrejón volvió a entrenar a la par de sus compañeros y podría ser titular. En tanto, Norberto Briasco sufrió una lesión muscular y no podrá estar presente en San Juan. Además, Ivo Mammini dejó el club y jugará en el AIK de Suecia.

Formaciones

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Pablo García; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba o Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Sebastián Lomónaco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

El partido promete ser un duelo clave para ambos equipos: mientras San Martín busca salir de la zona de riesgo, Gimnasia quiere retomar la senda positiva tras la derrota ante Lanús.