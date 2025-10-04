A San Martín solo le servía ganar, pero la falta de gol (el mal que lo aqueja desde su vuelta a Primera), jugó fuerte y logró un magro empate. En medio de un clima caliente en el estadio Hilario Sánchez, el equipo que dirige Leandro "Pipi" Romagnioli igualó con Instituto de Córdoba 0-0 y, si bien sumó, en las dos tablas aparece en el último lugar, por lo que se complicó un poco más en su lucha por la permanencia.

El encuentro fue poco vistoso, con pocas situaciones de gol y un local que no supo interpretar lo que le pedía cada jugada de ataque. El Verdinegro se topó con malas definiciones, un palo, un travesaño y no mucho más. Por la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura, la igualdad conseguida por el elenco sanjuanino lo hizo sumar una unidad, dejándolo con 11 puntos en la ubicación 11º de su grupo.

El empate en su casa, provocó que en ambas tablas se vea aún más complicado. En la de Promedios figura último, superado por Aldosivi, Sarmiento, Gimnasia y Banfield. En la Anual, San Martín está último con 20 puntos, figurando arriba suyo Aldosivi con 21, Talleres con 23, Godoy Cruz con 25 y Sarmiento con 27 unidades.

El próximo compromiso del Verdinegro será por la Fecha 12º del Torneo Clausura frente a San Lorenzo. El encuentro se diputará el viernes 10 de octubre desde las 14:30 en el Nuevo Gasómetro.

Barras intentaron ingresar al campo

Los más de 37º que marcó el SMN en este sábado en San Juan, fueron pocos comparado con el clima caliente que se vivió en el estadio Hilario Sánchez. Sobre el final del primer tiempo, de un encuentro clave por la permanencia (el club sanjuanino debe sacar la mayor cantidad de puntos posibles), los hinchas se colgaron del alambrado con la firme intención de ingresar a la cancha y suspender el partido.

San Martín recibió a Instituto en su casa con la obligación de ganar para sumar de a tres y esperar que se den resultados que le permitan cumplir con su objetivo: zafar del descenso (tarea más que complicada). El equipo que dirige Leandro "Pipi" Romagnioli intentaba dominar el trámite del juego, pero el gol para abrir el marcador y comenzar a encaminar una victoria, no llegaba. La impaciencia se hizo sentir en la popular Norte de parte de los barras que dieron la nota.

Cuando el cronometro del árbitro Sebastián Nicolás Martínez marcaba 42' los hinchas comenzaron a subirse al alambrado, intentando de esa manera ingresar al verde césped. El operativo policial se centró debajo de la popular y comenzó a solicitarles a los barras que depusieran su actitud, pero estos lejos estuvieron de hacerles caso a los policías.

El clima se tornó aún más caliente. A lo deportivo se le sumó la actitud de una de las facciones de la barra y cantos de plateistas en contra de los que intentaban ingresar al campo de juego. "Hacete socio la puta que te pario" y el famoso "hijos de puta", fueron dos de los improvisados cánticos que bajaron de la platea Este.

El árbitro ya había interrumpido el juego por considerar que nos estaban dadas las condiciones para que se siguiera jugando y el presidente Jorge Miadosqui ingresó al campo a pedirles a los barras que se bajaran del alambrado y volvieran a sus lugares en la popular.

La voz del estadio expresó que a los hinchas que no se bajaran del alambrado y siguieran intentando ingresar al campo, se les aplicaría derecho de admisión por 10 años. Los minutos siguieron pasando, y los barras comenzaron a ceder, bajando del alambrado.

El árbitro adicionó 14', ya que el primer tiempo estuvo detenido esa cantidad de minutos. Lo que siguió fue poco fútbol de ambos lados, en medio de un clima caliente donde, al parecer, el resultado que pudieran lograr el Verdinegro no importaba.