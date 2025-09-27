El Club Atlético San Martín cumplió este 27 de septiembre un nuevo año desde su fundación y, en sus 118 años, presentaron la nueva camiseta en una locación especial para el verdinegro, el paraje de la Difunta Correa en Caucete. La iniciativa cobró notoriedad no solo por la innovación en el diseño deportivo, sino también por su conexión con uno de los lugares más emblemáticos de la provincia, donde converge la fe, la cultura y la devoción.

Siguiendo con el diseño original e histórico, se ven reflejados los bastones negros y verde. Esta casaca será utilizada en la temporada 2025-26 que está disputando el verdinegro. Por el momento no han dado a concoer la camiseta alternativa que utilizarán los jugadores.

En la publicación de la nueva “pilcha”, desde el verdinegro comentaron: “hay que alentar todos juntos por estos colores! Presentamos nuestra nueva camiseta para la temporada 2025-26. Nuestra como nuestras costumbres. Con mucha fe y amor”.

Ahora el verdinegro deberá tener no solo fe y amor, sino también buenos resultados para poder permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino.