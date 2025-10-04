San Martín de San Juan afrontó este sábado un partido decisivo en su lucha por la permanencia en la Primera División. Desde las 16.45, el Verdinegro recibió a Instituto de Córdoba en el estadio Hilario Sánchez, con Sebastián Martínez como árbitro principal y Silvio Trucco a cargo del VAR.

El encuentro se presentó como una verdadera final para el conjunto sanjuanino, que necesitaba sumar de a tres para renovar la ilusión de toda la hinchada de Concepción. Cada detalle del juego resultó clave para inclinar la balanza en un duelo determinante para su futuro deportivo.

Durante la semana, el cuerpo técnico encabezado por Leandro Romagnoli trabajó en reforzar la solidez defensiva y mejorar la circulación en la mitad de la cancha. La concentración y la intensidad fueron las premisas de los entrenamientos, con el objetivo de trasladarlas al campo de juego.

Entre las novedades del plantel, el juvenil Leandro Barrera, goleador de la Reserva, volvió a ser convocado y tuvo la posibilidad de sumar minutos en Primera. Su presencia ofreció una alternativa ofensiva fresca para los momentos decisivos del partido.

Probables formaciones: San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González, Santiago Salle, Sebastián González; Jonathan Menéndez e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna y Luca Klimowicz (o Nicolás Cordero). DT: Daniel Oldrá.