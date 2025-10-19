San Martín atraviesa uno de los momentos más decisivos de la temporada. Después de un Torneo Apertura para el olvido, el equipo se recuperó en el Clausura y llegó a la recta final con chances concretas de mantener la categoría. Este domingo, desde las 18, enfrentará a Independiente en el estadio Hilario Sánchez, en un duelo clave por la permanencia.

Los resultados del viernes le dieron una mano importante al Verdinegro: Aldosivi perdió con Racing y Godoy Cruz cayó ante Lanús, por lo que una victoria ante el Rojo le permitiría a San Martín superar a los marplatenses en puntos y promedios, quedar a solo uno del Tomba y presionar a Sarmiento, que también lucha por escapar del descenso.

El equipo de Leandro Romagnoli viene de lograr un triunfo fundamental ante San Lorenzo y encontró una identidad que le permitió sostenerse en la pelea. Por eso, el técnico mantendría el mismo esquema que dio resultado: cuatro defensores, dos mediocampistas centrales, tres volantes ofensivos y un delantero.

El once que saldría al campo sería: Matías Borgogno en el arco; Ayrton Portillo, Luciano Recalde, Tomás Lecanda y Lucas Diarte en la defensa; Sebastián Jaurena y Diego González en el mediocampo; Tomás Fernández, Sebastián González y Horacio Tijanovich como volantes más adelantados; y Ignacio Maestro Puch como único punta.

Enfrente estará un Independiente golpeado, que atraviesa un semestre complicado y suma 14 partidos sin ganar entre todas las competencias. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros se ubica último en la Zona B, con apenas seis puntos, y todavía no logró imponerse en lo que va del Clausura.

El encuentro tendrá como árbitro a Andrés Merlos y promete ser una verdadera final para San Martín, que buscará aprovechar su buen momento y dar un paso decisivo hacia la permanencia.