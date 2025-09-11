San Martín tiene por delante otra verdadera final en su pelea por mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino. Este miércoles, desde las 20, el equipo de Leandro Romagnoli visita a Belgrano de Córdoba en el Gigante de Alberdi, el mismo estadio donde conquistó su histórico ascenso.

Tras la caída ante River Plate y un receso de once días, el Verdinegro abre la fecha 8 con una apuesta clara: los “Pulpos” serán titulares desde el arranque, buscando darle mayor solidez y equilibrio al mediocampo.

El duelo no será sencillo. Belgrano llega con la obligación de hacerse fuerte en casa, mientras que San Martín necesita sumar puntos que resultan vitales para engrosar su promedio y sostener el sueño de permanecer en Primera.