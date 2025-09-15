Del 16 al 25 de noviembre, Japón será sede de las Sordolimpiadas, el evento deportivo internacional más importante para atletas sordos. Allí, cuatro sanjuaninos buscan representar no solo a la provincia sino también al país, y actualmente impulsan una campaña solidaria para reunir fondos que les permitan estar presentes.

Guillermo Basañez, director técnico de la selección argentina de fútbol 11 adaptado, explicó en Canal 13 que el proyecto incluye a jóvenes con distintas condiciones. “Es nuestro lugar de encuentro con todo lo que es el fútbol adaptado, no solamente chicos sordos, sino también paralíticos cerebrales, mentales leves y moderados, niñas sordas y hasta un amputado que hoy no pudo venir", dijo. "Todos formamos parte del programa de deporte adaptado de la Dirección de Políticas Educativas Inclusivas”, señaló.

En esta ocasión, son tres los futbolistas sanjuaninos convocados: Ricardo Mestre (histórico capitán y goleador de la selección), Jonathan Castillo y Axel Varela, además de Gerardo Pérez en tenis, quien ocupa actualmente el segundo puesto del ranking nacional.

Basañez explicó que, pese a los esfuerzos realizados, los costos de traslado y estadía son muy altos. “Presentamos subsidios en Secretaría de Deportes, pero los gastos son muchos y no vamos a llegar a cubrir todo", comentó. "Le pedimos a la comunidad que, si puede, nos dé una mano. Lo que sea, $1000, $500 o $100. Abrimos una cuenta en Mercado Pago a mi nombre con el alias tokio25f para que todos puedan colaborar”, detalló.

Además, recordó que los deportistas tienen tiempo hasta el 14 de octubre para confirmar oficialmente su participación en la competencia.

Por su parte, el tenista Gerardo Pérez expresó la emoción que siente al ser parte de esta delegación. "Ha sido un esfuerzo muy grande y vamos a tratar de dar lo mejor para dejar en lo más alto a la provincia y al país”, aseguró.

Pérez entrena de manera intensiva en San Juan, combinando gimnasio con prácticas en el Jockey Club, y se suma a las concentraciones de la selección en Buenos Aires.

Cómo ayudar

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de Mercado Pago con el alias tokio25f, a nombre de Guillermo Juan Basañez, entrenador de la selección argentina de fútbol 11 adaptado.