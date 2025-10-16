Santa Lucía vibró con los Juegos Intercolegiales 2025: alegría, compañerismo y medallas para todos

Los Juegos Intercolegiales 2025 continuaron su recorrido por los distintos departamentos de San Juan, y esta vez fue el turno de Santa Lucía. Con una mañana llena de sol, música y espíritu deportivo, el móvil de Canal 13 San Juan acompañó a los jóvenes que participaron en las distintas disciplinas, dejando momentos cargados de emoción y camaradería.

Más de 20.000 estudiantes de toda la provincia se sumaron a esta edición, que comenzó el 24 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de octubre. En Santa Lucía, los chicos mostraron no solo sus habilidades deportivas, sino también la alegría de compartir con sus compañeros una experiencia que va mucho más allá de la competencia.

“Somos todos de la play, no rompas las pelotas, eso vamos”, bromeó uno de los grupos entre risas antes de la entrevista. Otros no pudieron ocultar la sorpresa por haber alcanzado el podio: “No nos teníamos tanta fe, pero vamos a llegar contentísimos a la escuela”, contaron los ganadores del primer puesto.

Mientras mostraban orgullosos sus medallas, uno de los chicos, Santi, fue ovacionado por sus compañeros. “A ver, Santi, te fue bien, mostrales tu medalla... ¡primer puesto, chicos, espectacular!”, celebró el cronista.

Entre los grupos también se respiró compañerismo. Los campeones del primer puesto aplaudieron a los del segundo lugar, mostrando que los valores de respeto y apoyo mutuo siguen siendo el eje de los intercolegiales. “Aprendimos muchas cosas, por lo menos vamos contentos”, dijeron entre aplausos.

A la hora de despedirse, todos coincidieron en algo: quieren que los Juegos se repitan. “Estamos re copados con los intercolegiales, con los chicos hacemos como una charla tipo ‘nosotros sí podemos’”, resumió una alumna.

El clima festivo cerró con saludos a la cámara y promesas de volver a competir el próximo año. Desde Santa Lucía, la energía juvenil volvió a demostrar que el deporte escolar en San Juan sigue siendo sinónimo de inclusión, alegría y amistad.