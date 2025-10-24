Santi Flores, la joya albardonera que hizo historia en Brasil

El deporte sanjuanino ha escrito una nueva página de gloria internacional. El albardonero Santiago Flores se consagró campeón de Levantamiento de Potencia (Powerlifting) en el Campeonato Mundial que se celebró en Camboriú, Brasil, logrando un hito histórico para la provincia.

Flores compitió en la categoría Junior -90kg, superando el pesaje reglamentario el día miércoles con una marca de 89,450 kg. Este título mundial es el logro más importante en la carrera del deportista.

Marcas de Récord

El campeón sanjuanino no solo obtuvo la medalla de oro, sino que también estableció marcas destacadas que reafirman su proyección internacional. Entre sus impresionantes récords personales, Flores acumula:

Sentadilla: 265 kg, logrando el récord nacional e iberoamericano.

Press Banca: 150 kg, con récord nacional e iberoamericano.

Peso Muerto: 290 kg, estableciendo también el récord nacional e iberoamericano.

Trayectoria de Éxito

El palmarés de Flores ya incluía importantes victorias, demostrando su constancia en la disciplina. En 2023, logró el primer puesto en el Campeonato Argentino en Bariloche y se coronó campeón Iberoamericano en Chile, título que revalidó en 2024 en la categoría Junior, obteniendo además un segundo puesto en la clasificación general.

Previo a su viaje a Brasil, el deportista fue recibido por el director de Alto Rendimiento, Martín Rivero, y Mauricio Rodríguez, en la Secretaría de Deporte, así como también pasó por la pantalla de Canal 13. En el programa “Jorge por la Mañana”, El joven albardonero contó que estaba con gran ilusión por esta oportunidad que se le presantaba, y que daría todo de sí para cumplir este sueño.