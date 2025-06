Con entusiasmo y una rutina ya ensayada hasta el más mínimo detalle, Sara Toia, la joven patinadora de San Juan, parte este miércoles rumbo a Italia, donde participará de la Copa del Mundo de Patinaje Artístico, uno de los eventos más importantes del circuito internacional.

“Somos ocho chicos los que representamos a Argentina”, contó Sara en una entrevista previa a su partida. “El torneo se organiza por niveles y también por edades. Van los ocho mejores del mundo en cada categoría, así que es un desafío enorme”.

El evento se desarrollará en el norte de Italia y reunirá a los máximos exponentes de este deporte. En su caso, Toia competirá en las modalidades style y free style, que tienen reglamentaciones diferentes y requieren tanto técnica como expresión artística.

“En style hago una coreografía más estructurada, mientras que en free style tengo más libertad de movimientos. Hay jurados que evalúan la expresión corporal y otros que se enfocan en la parte técnica”, explicó.

Además del entrenamiento físico y artístico, Sara también tuvo que prepararse para cumplir con un reglamento muy exigente en cuanto a la presentación personal. “No se pueden usar ciertos elementos en la malla, pero una puede diseñarla libremente dentro de esas reglas”, comentó. Sobre su look para la competencia, detalló: “El rodete me resulta más cómodo y formal, aunque no hay una norma específica. Algunas usan aros o bijou, pero no es lo más práctico”.