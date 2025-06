A sus 15 años, la sanjuanina Sara Toia se subió al podio del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico que se desarrolla en Reggio Emilia, Italia. Con un impecable desempeño en las rutinas style dance y free dance, la joven obtuvo el segundo puesto en su categoría, convirtiéndose en subcampeona del mundo.

“Fue una experiencia muy bonita, porque todo el esfuerzo y los entrenamientos de doble turno durante casi toda la semana pude ponerlos en pista y disfrutarlos”, expresó Sara en una entrevista con Canal 13 San Juan. “Haber quedado segunda es hermoso, es un sueño que ni siquiera tenía pensado. Venía a disfrutar y me encontré con este resultado”, sumó.

La patinadora se formó en la escuela Fantasías, en el barrio Ramón Córdoba, y aunque hoy brilla en la elite internacional del deporte, no olvida sus orígenes: “Estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron desde el comienzo. Aunque estemos lejos, siempre me acompañaron, viendo las transmisiones y alentando”.

Actualmente, Sara cursa sus estudios secundarios en el colegio Santa Rosa de Lima y combina la exigencia académica con los entrenamientos intensivos que requiere su nivel. A pesar de su corta edad, ya es referente para muchas chicas que se inician en el patinaje. “Yo también fui una de esas pequeñas que miraba a las grandes competir. Pensar que ahora soy ese ejemplo para otras, me llena de emoción. Con pasión y sacrificio, se puede llegar muy lejos”, reflexionó.

Sobre sus planes futuros, contó que le gustaría estudiar Kinesiología, una carrera que le permitiría mantenerse cerca del mundo del deporte. Mientras tanto, continúa enfocada en nuevas competencias: “Ahora estoy clasificada a un Panamericano, estamos viendo si voy a poder ir, y luego seguiré participando en otras competencias, siempre dándolo todo”.

Cuando se le preguntó por los sacrificios más importantes que hizo para llegar a este logro, Sara fue clara: “No hay un secreto. Es esfuerzo, constancia y dar un poco más en cada entrenamiento. Hacerlo todo con pasión, porque este deporte es muy bonito. Cada sueño se cumple en algún momento, y ahí es cuando todo vale la pena”.