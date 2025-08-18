Scaloni confirmó la lista de la Selección con Messi, sorpresas y regresos inesperados

Lionel Scaloni confirmó la prelista de convocados para enfrentar en septiembre a Venezuela y Ecuador, con Lionel Messi como figura indiscutida de la nómina, generando gran expectativa entre los hinchas. La gran sorpresa fue la inclusión de José Manuel López, delantero de 24 años de Palmeiras, exgoleador de Lanús, cuya destacada temporada con 15 goles en 42 partidos le permitió ganarse su primera citación a la Albiceleste.

Scaloni también sumó nuevos nombres al plantel: el defensor Julio Soler (Bournemouth), el mediocampista Alan Varela (Porto), el atacante Claudio Echeverri (Manchester City) y Valentín Carboni (Genoa), quien vuelve tras recuperarse de una rotura de ligamento cruzado. En contrapartida, quedaron fuera de la convocatoria Valentín Barco, Nico Domínguez y Enzo Fernández, este último suspendido por dos fechas luego de recibir una tarjeta roja ante Colombia.

Los regresos también llamaron la atención: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, ambos de River Plate, volvieron a ser convocados y son por ahora los únicos representantes del fútbol argentino en la lista. Asimismo, Scaloni ratificó su respaldo al joven talento Franco Mastantuono, quien recientemente pasó a Real Madrid y continúa en los planes del seleccionado.

En síntesis, la convocatoria es un claro balance entre experiencia y renovación: figuras consagradas como Messi conviven con caras frescas que buscan consolidarse a nivel internacional, y la lista refleja la apuesta de Scaloni por el recambio sin perder competitividad.