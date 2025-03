Scaloni cortó a 4 futbolistas de la lista para enfrentar a Uruguay y Brasil

Hace unos días, Lionel Scaloni sorprendió dando a conocer una lista provisoria de 33 convocados para enfrentar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en la que la Selección Argentina enfrentará a Uruguay y Brasil. Este viernes, el técnico del combinado campeón del mundo dio a conocer que 4 futbolistas no pasaron el corte definitivo para jugar estos dos clásicos.

Los que no formarán parte de la nómina que afrontará la fecha 13 y 14 de la Eliminatorias Sudamericanas clasificatoria al Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos, son: Alejandro Garnacho, Giovani Lo Celso. Santiago Castro y Francisco Ortega.

El recorte que más sorprendió fue el del delantero del Manchester United. El joven que eligió representar a la selección campeona del mundo por sobre España, no será tenido en cuenta por Scaloni para esta doble fecha, y varios medios deportivos que siguen de cerca a la Albiceleste indicaron que puede explicarse porque el cuerpo técnico ve en el atacante un notable bajón de rendimiento.

En el caso del ex Vélez, con muy buena actualidad en el Olympiakos de Grecia, el lateral izquierdo sigue siendo uno de los defensores que es seguido de cerca por Scaloni y su equipo de trabajo, ya que se desempeña en un puesto en el que Argentina no tiene mucho recambio. Aunque, en esta fecha Ortega no dirá presente, y ya se ha quedado afuera de otras convocatorias, periodistas que siguen la actualidad de la Selección indicaron que sigue estando en el radar del cuerpo técnico.

Giovani Lo Celso se quedó afuera, no por rendimiento, sino porque arrastra problemas físicos desde febrero. El ex Rosario Central y PSG, sufrió una "lesión de grado medio en el tercio medio del sóleo de su pierna derecha", algo que le impidió llegar en óptimas condiciones físicas a la citación.

Por último, el delantero que tampoco será tenido en cuenta para esta doble fecha de clásicos será Santiago Castro. Este ex Vélez ya integró selecciones juveniles, e incluso formó parte del combinado que con la dirección técnica de Mascherano jugó el último Mundial Sub 20 que se disputó en suelo argentino.

El atacante del Bologna es seguido por Scaloni y su cuerpo técnico, ya que está teniendo una buena temporada en la Serie A 24/25. El delantero, que medios italianos compararon con Lautaro Martínez, lleva marcado 7 goles y entregado 4 asistencias con su equipo, lo que despertó el interés del oriundo de Pujato.