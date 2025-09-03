Lionel Scaloni no pudo contener las lágrimas en la conferencia de prensa que brindó este mediodía, en la previa del partido frente a Venezuela. El técnico de la Selección se emocionó luego de que un periodista le confesara que la consagración en Qatar fue “la alegría más grande de su vida”.

El momento se dio cuando Scaloni advirtió que el reportero estaba conmovido y lo interrumpió: “¿Está llorando él? ¿Está emocionado?”. Entre risas en la sala, el periodista respondió con gratitud y el DT, visiblemente quebrado, se frotó los ojos mientras las lágrimas le corrían por el rostro.

Antes de ese episodio, Scaloni había expresado su admiración por Lionel Messi, quien mañana podría disputar su último encuentro en Argentina. “Todo lo que genera cuando entra al predio no se lo vi a nadie. Haber jugado con él, darle la pelota, fue algo hermoso. Y después haber estado en el Mundial y que lo haya ganado es emocionante”, señaló.

Sin embargo, el entrenador dejó abierta la posibilidad de una despedida futura: “Seguramente no sea su último partido en Argentina porque si él decide que sea el último, nos encargaremos de que juegue otro. Se buscará el momento”.

Consultado por su propio futuro, Scaloni aclaró que continúa cómodo al frente del seleccionado y que tiene contrato hasta diciembre de 2026, aunque evitó confirmar si renovará más allá de esa fecha. “No se habló nada todavía. Hoy no es el momento, vienen partidos. Pero estoy muy bien, la verdad”, sostuvo.