Scaloni sorprendió al convocar a un central de Belgrano

Lionel Scaloni decidió darles una oportunidad a futbolistas del fútbol argentino, y este viernes sorprendió con una convocatoria. El técnico de la Selección Argentina citó a Mariano Troílo, un central de Belgrano de 1,91 metros y 21 años, que tiene como referente a "Cuti" Romero.

La convocatoria no estaba en el radar de ninguno de los periodistas que habitualmente cubren a la Albiceleste. Por ello, la citación del cordobés que hizo inferiores en Belgrano fue toda una sorpresa. El club en el que, hasta la fecha, pasó su inicial carrera, ya fue notificada por AFA.

"Nano", como se lo conoce en el equipo cordobés, se inició en infantiles en EFUL, una escuelita de fútbol de Córdoba. Allí coincidió con Matías Moreno, actual jugadore de la Fiorentina. En 2010, el defensor fue adquirido por el cuadro celeste y empezó a entrenarse con una categoría mayor.

No fue hasta quinta de AFA, que tuvo la posibilidad de ser titular y demostrar de qué estaba hecho. El cordobés soportó hasta no ir al banco en muchas ocasiones, en las categorías anteriores, hasta que le llegó su oportunidad y no la desaprovechó.

En la actualidad, Troílo es titular en el equipo del Barrio Alberdi y ahora está convocado para sumarse a la Scaloneta. Por lo menos, en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, donde Argentina enfrentará a Chile y Colombia, será tenido en cuenta entre los convocados del medio local.

Los otros convocados

Del fútbol local, el técnico oriundo de Pujato citó a Franco Mastantuono, la joya de River de 17 años. Así como también, al mediocampista Juan Ignacio Nardoni y al central figura en Independiente, el joven Kevin Lomónaco.

Todos ellos integrarán la pre-lista que dentro de unos días deberá limpiar Scaloni y su cuerpo técnico.