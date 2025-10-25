El clásico cuyano que se jugará en la fecha 14 por la Zona B del Torneo Clausura será el más decisivo de los últimos años. Y, más allá de la importancia que tiene el choque entre San Martín y Godoy Cruz por la rivalidad en sí, el partido se volvió aún más atractivo porque ambos se juegan la permanencia, siendo el Verdinegro el más complicado.

Ante este escenario, los hinchas verdinegros estaban expectantes por conocer cuándo y a qué hora se jugará el encuentro. Finalmente, AFA dio a conocer esos tan esperados datos, revelando el cronograma de la fecha.

El enfrentamiento, catalogado como una batalla por la permanencia, se jugará el domingo 2 de noviembre a las 18:30 horas en el estadio Feliciano Gambarte.

Para el equipo que dirige Leandro “Pipi” Romagnioli, este cruce es de vida o muerte. El mendocino Godoy Cruz es un adversario directo en la parte baja de la tabla, con una diferencia mínima: apenas un punto separa al "Tomba" del "Verdinegro".

En este contexto, una victoria será más que tres puntos; será una inyección de oxígeno y confianza indispensable para afrontar el cierre de la temporada. Todos los ojos de Cuyo estarán puestos en Mendoza para ver quién se lleva el duelo por el despegue en la lucha por quedarse en Primera.

Día y hora de la fecha 14:

Viernes 31 de octubre

19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 Newell’s – Unión (Zona A)

21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)

Sábado 1° de noviembre

14.45 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona A)

16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)

17.00 Vélez – Talleres (Zona B)

20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre

16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)

20.30 River – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de noviembre

16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)

16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)

19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)

21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.15 Banfield – Lanús (interzonal)