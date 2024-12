Se confirmó lo que nadie quería: una estrella de San Martín no jugará la Final

Falta cada vez menos para que se de el esperado partido entre San Martín de San Juan y Gimnasia de Mendoza. La hinchada de San Martín está eufórica y ansiosa de que llegue el momento. Lamentablemente, en ese contexto de mucha emoción, se confirmó que Santiago López García no viajó con sus compañeros para disputar el encuentro.

El volante ha disputado más de 40 partidos defendiendo la casaca verdinegra esta temporada, teniendo un gran rendimiento que lo llevó a ser de los habituales titulares. Sin embargo, cabe recordar que López García llegó al club de Concepción, justamente a préstamo desde el ‘Lobo’ mendocino.

Por este motivo, en el contrato que firmó para jugar en San Juan hay una cláusula referida a una situación poco probable teniendo en cuenta que hay 38 equipos en la Primera Nacional. La misma indica que si San Martín se enfrenta a Gimnasia y quiere poner en cancha al futbolista, debe abonar una suma que ronda los 30 mil dólares.

El fútbol tiene estas cosas inesperadas y justamente los del Pueblo Viejo lucharán por el ascenso ante sus pares de Mendoza. Sin embargo, el inconveniente no sería económico. Lo que trascendió por el momento es que desde la dirigencia del santo sanjuanino están dispuestos a hacer ese desembolso de dinero.

La no inclusión de López García en el once inicial, sería una decisión pura y exclusivamente del deportista. No hay que olvidar que el volante es hincha confeso de Gimnasia de Mendoza, al igual que toda su familia. Por este motivo él directamente optó por ni siquiera viajar a Córdoba con sus compañeros y permanecer en San Juan.

De esta forma, todo indica que su lugar entre los once elegidos por el ‘Purruco’ Antuña lo ocuparía Tomás Escalante.