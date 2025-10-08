Los fanáticos del automovilismo ya pueden prepararse para vivir un fin de semana histórico. Desde este miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de octubre, se habilitará la venta presencial de entradas para la esperada presentación del TC2000 y el Zonal Cuyano, que se disputará en el Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello.

La venta presencial se realizará en el Estadio Aldo Cantoni, de 16:00 a 21:00, donde los aficionados podrán adquirir sus entradas y elegir la ubicación para disfrutar de uno de los espectáculos del deporte motor más importantes de la región.

Los valores de las entradas serán de $55.000 para el sector de Boxes, $40.000 para la Tribuna Curva JM Traverso y $25.000 para el sector General (Cerro). Además, los menores de 12 años ingresarán sin cargo, al igual que las personas con discapacidad y los jubilados, quienes deberán presentar su respectivo carnet al momento de ingresar.

Este evento marcará el regreso de la actividad al Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello después de seis años sin competencias oficiales, un hecho que genera gran expectativa entre los seguidores del automovilismo sanjuanino. El emblemático circuito, reconocido por su trazado desafiante y su entorno natural incomparable, volverá a vibrar con la potencia de los motores del TC2000 y la emoción del Zonal Cuyano.