La Selección Argentina ya está en el país y, como suele ocurrir en cada concentración, la llegada al aeropuerto de Ezeiza se transformó en una auténtica pasarela de moda. Con Lionel Messi a la cabeza, los futbolistas mostraron outfits que combinaron sobriedad, tendencia y artículos de lujo.

Messi, sobrio pero con un accesorio millonario

Tras la derrota con Inter Miami en la Leagues Cup, Lionel Messi se sumó al plantel de Lionel Scaloni y acaparó todas las miradas. Vestido íntegramente de negro con un conjunto relajado y zapatillas Adidas, el capitán destacó con un detalle imposible de pasar por alto: un bolso Hermés Cargo HAC Birkin 40, pieza de altísima gama en versión bicolor, lanzada en la colección 2021. Como gesto hacia los hinchas, firmó autógrafos en su arribo.

Paredes, entre lo canchero y lo coleccionista

Leandro Paredes optó por un buzo oversized en tono neutro, remera blanca y jean oscuro. Sumó zapatillas blancas y un bolso Hermès negro. Lo distintivo fue el colgante de Labubu, el muñeco de Pop Mart que se volvió objeto de culto entre coleccionistas, marcando su costado fashionista y juguetón.

De Paul, siempre a la moda

Fiel a su estilo, Rodrigo De Paul eligió un look deportivo: conjunto negro de Adidas con las clásicas tiras blancas, gorra hacia atrás y una sonrisa cómplice. El toque diferencial lo puso su bolso Louis Vuitton con estampa multicolor, que rompió con la sobriedad del outfit.

Julián Álvarez, simple y deseado

Con un perfil más minimalista, Julián Álvarez llegó con un hoodie beige clásico, gorra negra y una mochila práctica en lugar de bolsos de lujo. El delantero, además de su estilo descontracturado, no deja de sumar suspiros entre las y los hinchas, sobre todo en un momento personal donde se prepara para ser papá.

Almada y Soler, relajados y simpáticos

Por su parte, Thiago Almada vistió un buzo negro Off-White, mientras que Julio Soler apostó al total black deportivo con un aire minimalista. Ambos mantuvieron un perfil más relajado y cercano.

Moda y fútbol de la mano

Con el Monumental como escenario del primer cruce ante Venezuela, la Scaloneta comienza a prepararse para una nueva doble fecha de Eliminatorias. Sin embargo, quedó claro una vez más que cada arribo a Ezeiza también refleja el costado fashion de la Albiceleste, donde los jugadores expresan con libertad su estilo y marcan tendencia más allá del fútbol.