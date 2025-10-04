Una mala noticia para la Selección Argentina se confirmó este sábado. Lionel Scaloni decidió desafectar a uno de los futbolistas que había incluido en la lista de convocados para la doble fecha de amistosos.

El juagdor en cuestión es el del Atlético de Madrid: Thiago Almada. El joven atacante surgido en Vélez todavía no termina de recueprarse de la lesión que sufrió en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en donde fue participe de la victoria contra Venezuela y no pudo estar frente a Ecuador, perdiendose la oportunidad de vestir la 10 ante la desafectación de Lionel Messi.

La lista de convocados está conformada por 28 futbolistas. La Albiceleste tiene en agenda dos encuentros en Estados Unidos: Venezuela y Puerto Rico. Estos compromisos se disputarán el viernes 10 a las 21 y el lunes 13 de octubre a las 20. Para estos encuentros, el técnico oriundo de Pujato decidió no contar con Almada de 24 años, buscando que su recuperación sea óptima.

Diego Pablo Simeone afirmó en las últimas horas que no está en condiciones de retornar a la actividad: “Está entrenando bien. La verdad que se lesionó con a selección argentina creo que ya hace veintipico días atrás, está recuperándose bastante bien, ayer hizo su primer entrenamiento, hoy hizo una parte del entrenamiento y consideramos que todavía no está para poder competir. Lo seguiremos cuidando, esperando a que se recupere lo más rápido posible en el tiempo que tenemos por delante y ya contra Osasuna (dentro de dos semanas) imagino que ya estará muy bien”.

En este contexto, el Cholo no lo tendrá disponible para enfrentar este domingo a Celta de Vigo en el cierre de la 8ª fecha de La Liga de España (a partir de las 16.00, horario de Argentina).

Scaloni sumará así a Almada a una lista de bajas por lesiones que tiene los apellidos de Exequiel Palacios (estará afuera por lo que resta del año), Lisandro Martínez –quien todavía no retornó tras la lesión ligamentaria que sufrió a comienzos de este 2025–, Facundo Medina (se lesionó el tobillo en los últimos días y estará dos meses afuera) y Nehuén Pérez, quien quedó virtualmente fuera de la disputa por ir al Mundial tras romperse el tendón de Aquiles.