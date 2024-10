Este viernes, en una conferencia de prensa, fue presentado el Seven del Sol. Se trata de un torneo de rugby que convocará a 6 selecciones en San Juan, justo en la fecha en que la provincia esté de fiesta por la FNS 2024.

El ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero detalló: 'Será un evento muy importante para la provincia, en el que cuando se realice la Fiesta Nacional del Sol nos aportará un interés turístico muy importante. Poder agregarle el atractivo de lo deportivo, es algo que nosotros anhelábamos, por lo que aprovechando la presencia del entrenador de Los Pumas Seven, Santiago Gómez Coria, se nos ocurrió junto a la Unión Sanjuanina de Rugby esta posibilidad de realizar un Seven con selecciones de distintas provincias y con la participación del entrenador que es algo muy importante, muy motivante, y no solamente para los jugadores, sino también para las uniones',

Romero destacó el apoyo para realizar el evento de los clubes, y agradeció al Club San Juan Rugby que fue el que prestó las instalaciones para que se lleve a cabo el evento. Además, el funcionario contó que los jugadores aprovecharán este Seven del Sol, para el campeonato de la República que tendrán que disputar en diciembre en Paraná, Entre Ríos.